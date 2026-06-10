Пригородные поезда изменят график движения в праздничные дни

«Азербайджанские железные дороги» переходят на выходной график движения поездов в приближающиеся праздничные дни.

В связи с тем, что 15 июня - День национального спасения и 26 июня - День Вооружённых сил Азербайджана - являются нерабочими днями, на пригородных маршрутах будет применён график движения, соответствующий расписанию выходных.

Как сообщает пресс-служба АЖД, изменения коснутся направлений:

- Баку - Пираллахи - Сумгайыт - Баку

- Баку - Хырдалан - Баку

Пассажиров просят учитывать, что в указанные даты поезда будут курсировать по субботнему и воскресному расписанию - актуальное расписание доступно на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении ADY Mobile.