С завтрашнего дня в некоторых школах занятия будут проводиться в дистанционной форме

5 и 6 июня в ряде школ Баку занятия будут переведены в дистанционный формат из-за мониторингов.

В связи с проведением мониторингов для IV классов 5 июня и для VI классов 6 июня, в общеобразовательных учреждениях столицы, определённых как мониторинговые центры, учебный процесс будет организован в дистанционной (онлайн) форме.

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что 5 июня в 108 мониторинговых центрах, за исключением IV классов, занятия для остальных классов будут организованы в дистанционной форме.

6 июня же в школах, работающих в шестидневном режиме, за исключением VI классов, для обеспечения непрерывности учебного процесса занятия для остальных классов также будут проводиться дистанционно.

В ведомстве подчеркнули, что результаты мониторингов не влияют на суммативные оценки учащихся и переход из класса в класс.

Основная цель проведения мониторинга — улучшение успеваемости учащихся, определение уровня формирования знаний и навыков по соответствующим стандартам, а также принятие мер по повышению качества обучения.

Список школ, определённых как мониторинговые центры на указанные даты, доступен по следующим ссылкам: