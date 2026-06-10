 По лекалам уголовника Менендеса: как коррупционное лобби в Конгрессе США продвигает армянскую поправку | 1news.az | Новости
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По лекалам уголовника Менендеса: как коррупционное лобби в Конгрессе США продвигает армянскую поправку

Ялчин Алиев18:15 - Сегодня
По лекалам уголовника Менендеса: как коррупционное лобби в Конгрессе США продвигает армянскую поправку

Очередная волна псевдогуманитарной активности, поднявшаяся в стенах Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, наглядно демонстрирует, насколько глубоко отдельные американские законодатели погрязли в тине лоббизма и политической ангажированности.

Одобрение поправки конгрессмена Брэда Шермана, призывающей к так называемому «незамедлительному и безоговорочному освобождению армянских пленных», сложно воспринимать иначе как срежиссированный перформанс, полностью оторванный от правовых и исторических реалий Южного Кавказа. Тот факт, что главным рупором этой инициативы выступает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) - структура, десятилетиями паразитирующая на разжигании реваншистских настроений, - сразу расставляет все точки над «i». Особую пикантность ситуации придает то, что конгрессмен Брэд Шерман является близким другом и многолетним соратником небезызвестного экс-сенатора Боба Менендеса - еще одного ярого армянского лоббиста, который прямо сейчас отбывает заслуженное наказание по громкому обвинению в коррупции и получении взяток. Видимо, общие лоббистские кураторы и специфические методы работы крепко связывают этих американских политиков. Вместо содействия реальной дипломатии и хрупкому мирному процессу, который шаг за шагом выстраивается непосредственно между Баку и Ереваном, подобные законодатели предпочитают подливать масла в огонь, отрабатывая финансовые и электоральные дивиденды от радикальной диаспоры.

Для понимания абсурдности выдвигаемых претензий необходимо обратиться к букве международного права, которую авторы поправки столь усердно игнорируют в угоду политической конъюнктуре. Лица, о которых так печется конгрессмен Шерман, не имеют и юридически не могут иметь статуса «военнопленных», поскольку все реальные пленные и задержанные лица были давно возвращены Азербайджаном. Те же, кто осуждены - это военные преступники, террористы, диверсанты и бывшие главари сепаратистского режима, совершавшие конкретные, задокументированные преступления против человечности на протяжении десятилетий оккупации.

Называть экс-руководителей марионеточной хунты «политическими заключенными» - это высшая степень цинизма и прямое оскорбление памяти тысяч жертв Ходжалинского геноцида, этнических чисток и минного террора, развернутого на азербайджанской земле. Азербайджан действует в строгом соответствии со своим национальным законодательством и международными конвенциями, обеспечивая прозрачные судебные процессы, и попытки внешнего давления на суверенную правовую систему независимого государства априори обречены на провал.

Ссылки Брэда Шермана на некие «задокументированные случаи жестокого обращения» и доклады ангажированных правозащитных организаций выглядит откровенно жалко и манипулятивно. Законодатель, претендующий на глобальную экспертизу, сознательно слепнет, когда речь заходит о подлинных трагедиях. Конгресс США почему-то никогда не принимал поправок по поводу судьбы почти четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, чьи останки в массовых захоронениях на освобожденных территориях находят до сих пор. Капитолийский холм хранит гробовое молчание относительно сотен азербайджанских мирных жителей и саперов, подорвавшихся на установленных армянской стороной минах уже после завершения боевых действий. Эта поразительная избирательность зрения американских политиков лишний раз доказывает, что права человека для них - не более чем удобный инструмент геополитического шантажа и давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс и не желающие подчиняться диктату извне.

Особенно нелепо в тексте армянских реляций звучит аргумент о том, что данная инициатива якобы призвана помочь усилиям президента США по достижению прочного мира на Южном Кавказе. На практике же эффект оказывается прямо противоположным: подобные резолюции и поправки лишь поощряют реваншистские силы внутри Армении, внушая им ложные иллюзии о том, что зарубежные покровители смогут силой переписать итоги войны и отмотать положение дел к довоенному времени. Продвижение таких документов наносит прямой удар по прямым двусторонним переговорам между Баку и Ереваном, которые продвинулись вперед именно тогда, когда из процесса исключены амбициозные и предвзятые внешние игроки. Пытаясь заработать голоса армянских избирателей перед выборами, Шерман и его коллеги по Комитету фактически торпедируют реальную региональную стабильность, демонстрируя полное безразличие к будущему народов самого Южного Кавказа.

Дальнейшая процедура рассмотрения этой поправки, включая ее вынесение на поименное голосование полного состава Комитета и последующее гипотетическое направление в саму Палату представителей, никак не изменит твердой и принципиальной позиции Азербайджана. Эпоха, когда с Баку можно было говорить на языке ультиматумов и необоснованных требований, безвозвратно ушла в прошлое. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, руководствуясь исключительно нормами международного права и собственными национальными интересами, а не рекомендациями из-за океана. Американским законодателям, прежде чем принимать резолюции по Южному Кавказу, следовало бы заняться решением внутренних проблем собственной страны и перестать быть марионетками в руках кукловодов из армянской диаспоры, чья деструктивная деятельность давно не приносит Армении ничего, кроме головной боли, и одновременно вредит имиджу самих Соединенных Штатов, ставя под сомнение честность американских инициатив.

 

 

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