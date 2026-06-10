Азербайджанка может стать новым ангелом Victoria’s Secret – ВИДЕО

Проживающая в Калифорнии победительница конкурса Miss World International Лала Гусейнзаде приняла участие в открытом кастинге бренда Victoria's Secret, который прошёл в Чикаго.

Отвечая в ходе кастинга на вопрос о том, почему именно она должна стать новым «ангелом» Victoria’s Secret, Л.Гусейнзаде отметила следующее: «Для меня «Ангел» - это образ, который невозможно однозначно описать. Лично я считаю, что и я сама не поддаюсь определению, потому что отказываюсь принимать ограничения, которые мне пытаются навязать словами. Как иммигрант - первый иммигрант в моей семье, как мусульманская девушка, которая ночевала в приюте при церкви, как мать-одиночка, как человек, который проходит через корпоративные увольнения, - сегодня здесь я хочу показать пример каждой девушке, которая смотрит, но, самое главное, я хочу подать пример своей дочери. Когда ты идёшь навстречу своим страхам, мечты действительно сбываются - прямо как сейчас!».

Victoria’s Secret Angels - это статус, который ранее присваивался самым известным моделям бренда Victoria's Secret. «Ангелы» представляли марку на показах, рекламных кампаниях и ежегодных шоу Victoria’s Secret Fashion Show, становясь символами гламура и мировой индустрии моды.

В разные годы этот статус получали такие супермодели, как Адриана Лима, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Подчеркнем, что в последние годы бренд отказался от классической концепции «Angels», сосредоточившись на более разнообразном и инклюзивном представлении моделей, однако кастинги по-прежнему остаются важной площадкой для новых лиц в fashion-индустрии.



