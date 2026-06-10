Министр: ИИ в некоторых случаях представляет материалы лучше, чем Институт языкознания

Примерно через три года учебники полностью утратят своё нынешнее значение.

Как сообщает АПА, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на презентации исследовательского отчёта «Правовое сознание подростков в Азербайджане» и книги «Дети и право».

«Искусственный интеллект уже сейчас представляет материалы лучше, чем их автор. Более того, я считаю, что по некоторым вопросам он делает это лучше, чем Институт языкознания НАНА. Но это вовсе не означает, что в будущем отпадёт необходимость в учёных-лингвистах», — подчеркнул министр.