В «Сильной Армении» не исключили уличных акций после выборов

Оппозиционный блок «Сильная Армения» обсудит с избирателями дальнейшие действия после парламентских выборов, заявила член Совета блока, правозащитник и юрист Гоар Мелоян на пресс-конференции.

«Сейчас мы находимся на поствыборном этапе... Некоторые граждане готовы пойти на этот шаг, некоторые говорят, что готовы, однако не выходят на улицы. Есть также люди, которые просто все критикуют и создают информационный ажиотаж», — сказала Мелоян в среду, отвечая на вопрос о возможных уличных акциях, передает Новости-Армения.

По ее словам, прежде чем принимать решения о дальнейших шагах, блок должен провести обсуждения со своими сторонниками «в каком-то формате».

Мелоян заявила, что, по оценке блока, предварительные результаты парламентских выборов не отражают волю избирателей из-за многочисленных нарушений, в том числе принципов равенства, справедливости и прозрачности, а также права на тайну голосования.

«Опубликованные ЦИК предварительные данные напрямую связаны с объемом вмешательства и нарушений», — сказала она.

Также Мелоян заявила о многочисленных случаях устрашения сторонников блока «Сильная Армения» и использования административного ресурса.

Выборы в Нацсобрание Армении состоялись 7 июня - в них участвовали 18 политических сил, из которых 15 не преодолели минимальный порог в 4% для прохождения в парламент. Согласно предварительным итогам выборов, в НС проходят правящая партия «Гражданский договор» (с 49,825% голосами), оппозиционные блоки «Сильная Армения» (23,281%) и «Армения» (9,934%).

За еще одну оппозиционную партию "Процветающая Армения" проголосовали 3,996% избирателей - ей не хватило нескольких десятков голосов до пороговой отметки.

Окончательные итоги выборов будут обнародованы 14 июня.