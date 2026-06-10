Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Японии о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

10 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Японию встретился с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в ходе которой проинформировал японскую сторону о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в информации Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Было подчеркнуто, что Япония является одной из первых стран, признавших независимость нашей страны, а также что первый официальный визит Общенационального лидера Гейдара Алиева в Японию в 1998 году и визит Президента Ильхама Алиева в 2006 году стали важными этапами в развитии азербайджано-японских отношений, придав мощный импульс расширению политического и экономического сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией, расширение политического диалога, вопросы сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной сферах, в области цифровой трансформации, инноваций, образования, туризма, спорта, борьбы с изменением климата и других направлениях.

Министры отметили, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Японией, и с удовлетворением констатировали, что за прошедший период сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения, доверия и дружбы, успешно развивалось по различным направлениям. Было отмечено, что эта знаменательная дата создает дополнительные возможности для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

На встрече были рассмотрены возможности расширения экономического сотрудничества. Высоко оценены деятельность Азербайджано-Японской совместной экономической комиссии и итоги 12-го заседания Комиссии, состоявшегося в сентябре 2025 года. Стороны подчеркнули важность скорейшего завершения работы над Азербайджано-Японским инвестиционным соглашением.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об инициативе азербайджанской стороны о введении безвизового режима для граждан Японии. Министры отметили, что это внесет дополнительный вклад в развитие контактов между людьми, туризма и деловых связей.

Министр Джейхун Байрамов, рассказав о возрастающей роли Азербайджана как международного транспортно-логистического узла, обратил внимание на значение Транскаспийского международного транспортного маршрута с точки зрения укрепления региональных и глобальных связей. Было с удовлетворением отмечено активное участие компании Silkway на японском рынке на протяжении более 10 лет. Наряду с этим, было подчеркнуто, что Азербайджан обладает важной инфраструктурой в Каспийском бассейне, 9 международными аэропортами, торговым портом и крупнейшим торговым флотом, Свободной экономической зоной Алят, и имеются широкие возможности для расширения сотрудничества между двумя странами.

Стороны подчеркнули важность долгосрочного сотрудничества в сфере энергетической безопасности, отметив ключевую роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Высоко оценены существующие примеры успешного сотрудничества в рамках месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Было отмечено, что программы студенческого обмена, преподавание японского языка в двух университетах страны, культурные и гуманитарные мероприятия, а также проекты международного развития способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя народами. Наряду с этим, с удовлетворением отмечено сотрудничество в области спорта и проведение в октябре этого года в Баку Чемпионата мира по сумо.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал японскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, о проводимых на освобожденных от оккупации территориях восстановительных и реконструкционных работах, а также о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине, многостороннего сотрудничества, климатических действий, устойчивого развития и взаимодействия в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность уважения целей и принципов Устава ООН, включая суверенитет, независимость и территориальную целостность государств.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи министры выступили с заявлениями на пресс-конференции.

По окончании визита между министерствами иностранных дел был опубликован совместный пресс-релиз.