Fox: США и Иран продолжают вести переговоры несмотря на эскалацию

Переговоры США и Ирана по мирному урегулированию продолжились в среду, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа усилить атаки на исламскую республику.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванное высокопоставленное должностное лицо в американской администрации.

"Переговоры все еще продолжаются", - приводит телеканал слова чиновника, который добавил, что Вашингтон "продолжит оказывать максимальное давление для заключения сделки" с Тегераном.

Ранее глава Белого дома заявил Fox News, что готов отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану, целями американских атак могут стать иранские электростанции и мосты.

Источник: ТАСС