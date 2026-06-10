Сахиба Гафарова встретилась с новым послом Индонезии в Азербайджане

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в нашей стране Берлиана Хелми.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между нашими странами и подчеркнуто наличие возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, экономической, инвестиционной и иных сферах.

В ходе беседы упоминалось налаженное между нашими странами плодотворное сотрудничество в таких значительных международных организациях, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. С. Гафарова отметила активное участие Индонезии в работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейшем развитии связей между нашими парламентами. В этом контексте отмечалось, что деятельность групп дружбы в парламентах обеих стран, а также встречные визиты и интенсивные контакты между депутатами служат дальнейшему расширению наших отношений.

Посол Б. Хелми, также отметив роль парламентов в еще большем расширении взаимоотношений наших стран, заявил, что в течение своей деятельности будет стараться вносить вклад в развитие сотрудничества между законодательными органами наряду с прочими сферами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.