Хикмет Гаджиев: после установления мира в регионе во внешней политике Азербайджана появились новые возможности

Азербайджан работает над Средним коридором с момента обретения независимости.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления в онлайн-формате на Транскаспийском форуме.

По его словам, после урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном и установления мира в регионе во внешней политике Азербайджана появились новые измерения, новые возможности, и она расширилась в направлении новых географических пространств.

«Азербайджан — страна Южного Кавказа. В то же время, мы принадлежим к семье Центральной Азии и региону Каспийского моря. Азербайджан имеет идентичности, связанные с Европой и Ближним Востоком. Все эти ценности не противоречат друг другу, а сочетаются между собой. После урегулирования конфликта с Арменией Азербайджан перешел к концепции «средней силы». Для нас концепция «средней силы» измеряется не только размерами, экономикой и населением. Это — сеть партнерств стран», — добавил он.