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Джейхун Байрамов встретился в Токио с членами Лиги дружбы - ФОТО

First News Media19:15 - Сегодня
Джейхун Байрамов встретился в Токио с членами Лиги дружбы - ФОТО

В рамках своего официального визита в Токио министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с членами Японо-Азербайджанской межпарламентской лиги дружбы.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-японских отношений. В этом контексте была отмечена важность механизмов политических консультаций и комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, взаимных визитов и контактов на различных уровнях с точки зрения дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что Япония является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, а также то, что первый официальный визит Общенационального лидера Гейдара Алиева в Японию в 1998 году стал важным этапом в развитии азербайджано-японских отношений и дал мощный импульс расширению политического и экономического сотрудничества.

Затрагивая роль азербайджано-японского межпарламентского сотрудничества, стороны подчеркнули значимость действующей в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Япония и существующей в парламенте Японии Лиги дружбы Япония-Азербайджан в этом направлении.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах, в области традиционной и возобновляемой энергетики, туризма, образования и других направлениях.

Было упомянуто, что ведущие японские компании ITOCHU и INPEX занимают место в ряду надежных партнеров нашей страны, играя важную роль в энергетическом секторе Азербайджана, в частности, в реализации нефтегазовых проектов.

Дж.Байрамов подробно проинформировал об истории оккупации и конфликта, ситуации в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых нашей страной, широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, а также о целенаправленных мерах по борьбе с минной угрозой.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по ситуации на Ближнем Востоке.

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