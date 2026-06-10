Должностные лица присвоили деньги, выделенные на корм для бездомных собак

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении должностных лиц Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Масаллинского района, обвиняемых в хищении, завершено.

Приговор был оглашён в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

По делу проходили три человека - начальник вышеуказанного объединения Магеррам Алиев, главный бухгалтер учреждения Гурбанхан Искендеров и руководитель компании Яшар Гейдаров. Все трое находились на свободе.

В обвинении отмечается, что подсудимые присвоили более 73 тысяч манатов государственных средств, доверенных им. Деньги списывались под различными предлогами - например, как зарплаты уборщиков, строительство чайханы и другие расходы.

Однако самым примечательным эпизодом стало другое. Согласно материалам дела, 11 840 манатов из общей суммы были списаны под видом закупки корма для бездомных собак. Эти средства в разное время перечислялись на счёт компании Я.Гейдарова, однако фактически корм для уличных животных на них закуплен не был.

Хотя в ходе судебного следствия часть обвинений была доказана, некоторые эпизоды подтверждения не нашли, что в итоге было учтено судом - кроме того, подсудимые возместили ущерб в размере 35 380 манатов.

На основании этого все трое остались на свободе. М.Алиеву назначено условное наказание, Я.Гейдарову - ограничение свободы (с электронным браслетом), а время, проведённое под домашним арестом Г.Искендеровым, признано достаточным.