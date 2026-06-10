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Рамизу Мехтиеву продлили домашний арест

First News Media18:53 - Сегодня
Рамизу Мехтиеву продлили домашний арест

Бывший руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев останется под домашним арестом. Такое решение принял суд после обращения следственных органов.

По информации Qafqazinfo, Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) вновь обратилась в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. Следствие указало, что расследование по масштабному уголовному делу еще не завершено и требуется дополнительное время для сбора доказательств.

Сабаильский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Мехтиева еще на пять месяцев.

Напомним, что около восьми месяцев назад Мехтиев был привлечен к уголовной ответственности. Ему предъявлены обвинения в государственной измене, действиях, направленных на насильственный захват власти, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

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