В США упал стратегический бомбардировщик B-52 - ВИДЕО

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился после взлета с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния.

Об этом сообщила авиабаза на своей странице в X 15 июня, пишет ТАСС.

Информация о причинах крушения, судьбе экипажа и возможных пострадавших пока не приводится.

B-52 Stratofortress — это американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик. Эксплуатируется с 1955 года и планируется к использованию минимум до 2050-х годов за счет постоянных глубоких модернизаций.