В Хырдалане строится новый канализационный коллектор

Дирекция строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана продолжает работы в рамках проекта строительства канализационного коллектора по бассейну Мушфигабад - одного из важных проектов, реализуемых в целях улучшения экологической ситуации в городе Баку и модернизации канализационной инфраструктуры.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Объединенной службе водоснабжения крупных городов, в рамках проекта с 17 июня начнутся работы по строительству канализационной линии диаметром 1400 мм и протяженностью 3296 метров на улицах Гейдара Алиева, Гасана Алиева и Рашида Бейбутова города Хырдалан.

Предусмотрено, что работы продлятся до конца года. Строительство будет вестись поэтапно, при этом будут строго соблюдаться экологические стандарты и правила безопасности.

Проводимые работы послужат переброске сточных вод, транспортируемых по новым коллекторам, на очистные сооружения и их очистке, а также предотвращению загрязнения водных бассейнов.