 Эльшад Искендеров: Малоразвитые страны имеют доступ лишь к 10% необходимого климатического финансирования | 1news.az | Новости
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Эльшад Искендеров: Малоразвитые страны имеют доступ лишь к 10% необходимого климатического финансирования

Гафар Агаев17:07 - Сегодня
Эльшад Искендеров: Малоразвитые страны имеют доступ лишь к 10% необходимого климатического финансирования

Малоразвитые страны получают лишь около 10% от объема финансовых средств, необходимых для обеспечения климатической устойчивости, что примерно в 100 раз меньше их реальных потребностей.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, выступая в Баку на мероприятии «Диалог высокого уровня: Развитие потенциала за рамками оказания помощи», проходящем в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР).

Посол отметил, что в последние годы организация международных мероприятий и ведение диалога на высоком уровне стали значительно доступнее. Он сообщил, что в рамках сотрудничества между Азербайджанским агентством содействия международному развитию (AIDA) и ИБР в настоящее время разрабатывается новый документ, который определит рамочные стандарты партнерства в сфере предоставления международной технической помощи.

Дипломат подчеркнул, что вопросы климатической устойчивости сегодня занимают приоритетное место в программах технического содействия. В этом контексте Баку-Хаб по климату и миру, созданный по инициативе Азербайджана в рамках COP29, выступает одним из главных элементов наследия страны в данном направлении.

По словам Э.Искендерова, климатически уязвимые государства часто оказываются в «замкнутом кругу», где вооруженные конфликты, неэффективные меры по борьбе с изменениями климата и институциональные пробелы взаимно усугубляют друг друга. Так, 18 из 25 наиболее уязвимых к климатическим рискам стран мира находятся в зоне конфликтов или в нестабильном состоянии. При этом уровень оказываемой им помощи составляет всего около $2,1 на душу населения, тогда как в других развивающихся государствах этот показатель достигает $18.

Дипломат добавил, что ключевой причиной, по которой наименее развитые страны получают лишь десятую часть необходимого финансирования, является чрезмерная сложность и бюрократизированность международной системы распределения климатических средств.

В заключение посол отметил, что подход Азербайджана в рамках председательства на COP29 нацелен на объединение доноров, многосторонних банков развития и экспертного сообщества на единой платформе. Эта синергия призвана сформировать масштабируемые инвестиционные модели за счет внедрения упрощенных финансовых механизмов и реализации эффективных пилотных проектов.

 

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