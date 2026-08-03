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Переводы родственникам без ограничений: как банки будут определять родственные связи?

First News Media19:00 - Сегодня
Переводы родственникам без ограничений: как банки будут определять родственные связи?

Как известно, сегодня Ассоциация банков Азербайджана (ABA) и Азербайджанская финтех-ассоциация внесли ясность в вопрос введения с 1 августа лимитов на операции «карта-карта» с использованием банковских карт в стране.

По каждому платежному инструменту, принадлежащему пользователям платежных услуг, будет разрешено осуществлять операции по зачислению средств максимум 5 раз в день и на сумму не более 20 тысяч манатов в месяц.

В заявлении отмечается, что данный подход основан на оценке рисков и не предусматривает ограничения операций, имеющих законный характер. Так, операции по зачислению средств между платежными инструментами, принадлежащими самим клиентам банков и организаций электронных денег, а также их близким родственникам, не подпадают под действие установленных лимитов.

Однако возникает вопрос: как будет регулироваться этот процесс и каким образом будет определяться родственная связь между сторонами при переводах «карта-карта»?

Руководитель экспертной группы ABA Тамерлан Рустамов заявил, что в таких случаях операции будут анализироваться:

«Банк, как и при определении того, является ли операция безопасной, основанной на рисках и не имеет ли она коммерческого характера, аналогичным образом через оператора платежной системы будет уточнять у клиента формат проведенной операции. Если операция носит законный характер и является переводом члену семьи — это можно будет определить после получения необходимой информации от клиента».

По его словам, если карты связаны с одним счетом, определить это будет проще. Например, если человек оформляет несколько карт на свое имя для одного и того же счета, установить связь не составит труда. Однако при переводах между разными счетами на первоначальном этапе технически определить родственные связи невозможно, поскольку такие данные при операции не указываются.

Рустамов отметил, что после обращения клиента операция может быть дополнительно рассмотрена и исключена из учета лимита:

«При переводе между сторонами не требуется предоставлять информацию о родственных связях. Это так работает и у нас, и в любой другой стране мира. Это обычная операция "карта-карта" или оплата картой — данные о родстве там не передаются».

По его словам, если после проведения операции возникнут вопросы, клиент сможет обратиться в банк и указать, что перевод был осуществлен родственнику, ребенку или другому близкому человеку. После подтверждения необходимой информации операция может быть признана соответствующей условиям исключения из лимитов.

Источник: Qafqazinfo

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