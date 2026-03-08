Советник Моджтабы Хаменеи : Иран готовился нанести удары по трём целям в Украине

Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по трём объектам на территории Украины в ответ на атаку ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, однако отказался от этого решения после того, как Киев принес извинения.

Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, его слова приводит телеканал Press TV.

При этом Резаи отметил, что Украина должна понести ответственность за произошедшее. Его заявление также цитирует агентство Fars.