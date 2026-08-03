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Общество

В посёлке Алят утонули 15-летний подросток и его дядя

First News Media23:40 - 03 / 08 / 2026
В посёлке Алят утонули 15-летний подросток и его дядя

Два жителя Сальянского района утонули в море на территории посёлка Алят.

Как сообщает APA, инцидент произошёл на побережье в районе посёлка Алят.

Отмечается, что во время купания в море утонули 35-летний Ариз Алигасанов и его 15-летний племянник племянник Гасан Алигасанов, оба жители села Еникенд Сальянского района.

Тело Ариза Алигасанова было извлечено из воды и передано соответствующим службам.

В настоящее время сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательные работы в районе, где, предположительно, находится тело подростка.

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