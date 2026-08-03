 Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: стали известны дата, место и возможные гости | 1news.az | Новости
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Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: стали известны дата, место и возможные гости

First News Media20:40 - Сегодня
Свадьба Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: стали известны дата, место и возможные гости

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, по сообщениям зарубежных СМИ, готовятся к свадьбе.

По информации The Economic Times, торжество якобы состоится 8 августа на родине футболиста — острове Мадейра в Португалии. При этом пара официально пока не подтверждала дату и место проведения церемонии.

Сообщается, что свадьба может пройти в историческом соборе Фуншала — главном городе Мадейры. После церемонии гостей, как ожидается, примет пятизвездочный отель Savoy Palace, где планируется праздничный прием. Выбор Мадейры имеет особое значение для Роналду — именно здесь он родился и начал свой футбольный путь.

Тем временем появились и сообщения о возможном списке приглашенных. По информации Gossip Magazin, среди гостей могут оказаться известные футболисты, спортсмены и представители шоу-бизнеса.

В числе возможных приглашенных называются игроки мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Родриго, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, певицы Дженнифер Лопес и Рианна, рэперы Дрейк и Трэвис Скотт, актер Вин Дизель, британский журналист Пирс Морган и популярный стример IShowSpeed.

Также, по данным издания, среди приглашенных якобы могут быть российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов — давний друг Роналду, а также киберспортсмен Илья «m0NESY» Осипов, выступающий в Counter-Strike 2 за Team Falcons.

При этом официальный список гостей пока не опубликован. Сообщения о приглашениях, включая информацию о Хабибе Нурмагомедове и других знаменитостях, не получили подтверждения от самого Роналду или Джорджины.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе с 2016 года. В 2025 году футболист сделал ей предложение после нескольких лет отношений.

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