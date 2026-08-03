 В Азербайджане создают условия для запуска беспилотных автобусов и поездов | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане создают условия для запуска беспилотных автобусов и поездов

First News Media21:00 - Сегодня
В Азербайджане создают условия для запуска беспилотных автобусов и поездов

В рамках реализации «Плана мероприятий по ускорению цифрового развития Азербайджанской Республики на 2026–2028 годы» в законодательство внесены изменения, направленные на формирование правовых механизмов для внедрения автономных транспортных средств.

Документ предусматривает создание нормативно-правовой и институциональной базы для применения автономных технологий в наземных видах транспорта.

Впервые в законодательстве закреплены понятия «автономное транспортное средство», «оператор» и «центр дистанционного управления». Кроме того, определены высокие и полностью автоматизированные уровни управления транспортом.

Предполагается, что изменения позволят создать правовые условия для эксплуатации:

  • беспилотных автобусов, движущихся по специальным маршрутам;
  • беспилотных поездов метро;
  • автономных грузовых транспортных средств, работающих в логистических центрах и промышленных зонах;
  • трамвайных и железнодорожных систем с дистанционным управлением.

Автономные транспортные средства смогут эксплуатироваться только после прохождения государственной регистрации и получения разрешения на использование в зонах, определенных уполномоченными органами. На первом этапе, например, беспилотные автобусы смогут проходить испытания и использоваться на специальных полосах или ограниченных маршрутах.

Контроль за эксплуатацией таких транспортных средств будут осуществлять операторы, работающие на основании специальных свидетельств. Даже при отсутствии водителя в салоне оператор в центре дистанционного управления сможет отслеживать работу системы и при необходимости вмешиваться в процесс управления.

Согласно законопроекту, должны быть обеспечены:

  • проведение испытаний автономных транспортных средств в регулируемой тестовой среде;
  • создание центров дистанционного управления;
  • передача данных в государственные информационные системы в режиме реального времени;
  • хранение данных не менее шести месяцев.

Одним из ключевых нововведений станет введение специального опознавательного знака «Автономное транспортное средство», который позволит отличать такие машины от обычного транспорта.

Отмечается, что подобные технологии уже применяются в разных странах. Автономные автобусы и такси проходят испытания или эксплуатируются в Китае, ОАЭ и США.

Таким образом, предлагаемые изменения создают правовую основу для внедрения в Азербайджане транспорта будущего — беспилотных автобусов, автономных систем метро и железнодорожного транспорта. Ожидается, что это будет способствовать повышению безопасности, эффективности и технологичности транспортной системы.

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