В Баку одновременно проводят ремонт дорог почти на 110 улицах и проспектах - ФОТО

В 12 административных районах Баку продолжаются масштабные работы по обновлению дорожной инфраструктуры. Ремонт проводится почти на 110 улицах и проспектах столицы.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), в рамках программы планируется обновить более 800 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Отмечается, что такой объем работ, охватывающий столь большую территорию и выполняемый одновременно, ранее в Баку не проводился.

На сегодняшний день ремонт полностью завершен примерно на 20 улицах и проспектах. Еще около 10 участков находятся в процессе обновления, а на остальных объектах работы будут выполняться поэтапно.

В AAYDA пояснили, что проведение ремонта в летний период связано со снижением интенсивности движения в городе. В это время в школах и других учебных заведениях проходят каникулы, а многие жители столицы находятся в отпусках, что позволяет сократить временные неудобства для водителей и ускорить выполнение работ.

Цель программы — модернизация дорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и создание более комфортных условий для жителей Баку.