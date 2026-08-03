Сборная Азербайджана оказалась в 10-ке лучших конкурса MOS World Championship

Азербайджанская команда показала успешный результат в финале международного конкурса Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship, который состоялся в американском городе Анахайм.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.

Согласно информации, в соревновании, в котором участвовали более 300 человек из 42 стран, Гусейн Шукюров занял 6-е, а Назрин Мириева — 9-е место.

Отметим, что MOS World Championship — это международный конкурс, в ходе которого оцениваются навыки владения программами Microsoft Office учащимися и студентами из различных стран мира.