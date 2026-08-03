В Министерстве обороны состоялась встреча с военными атташе

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военными атташе при посольствах Азербайджана в зарубежных странах.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Министру обороны была представлена подробная информация о военном сотрудничестве Азербайджана с другими государствами в нынешнем году, деятельности аппаратов военных атташе, а также учрежденных аппаратах атташе в зарубежных странах.

На мероприятии также подчеркивалась важность пропаганды политики, проводимой нашим государством под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в направлении обеспечения устойчивого мира и успешных реформ в сфере военного строительства в Азербайджане.

Генерал-полковник З. Гасанов положительно оценил работу, проводимую аппаратами военных атташе для защиты национальных интересов Азербайджана в иностранных государствах и развития военного сотрудничества.