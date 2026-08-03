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Гусейн Чам: Статусы города Шуша и Анкары способствуют продвижению общего наследия тюркского мира

First News Media22:00 - Сегодня
Гусейн Чам: Статусы города Шуша и Анкары способствуют продвижению общего наследия тюркского мира

Объявление Анкары туристической столицей тюркского мира 2026 года способствует дальнейшему расширению сотрудничества между тюркскими государствами в сферах туризма, культуры, образования и гуманитарного взаимодействия.

Об этом Report заявил заместитель губернатора Анкары Гусейн Чам.

По его мнению, реализуемые в этих рамках проекты, международные мероприятия и совместные инициативы служат укреплению связей между городами и более широкому продвижению общих ценностей.

"Инициативы по сохранению и международному продвижению общего культурного наследия Тюркского мира последовательно продолжаются. С этой точки зрения объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира в предыдущие годы стало важным этапом для популяризации общего исторического и культурного наследия", - сказал Чам.

По его словам, объявление Анкары туристической столицей Тюркского мира 2026 года также создает новые возможности для развития сотрудничества в сфере туризма между тюркскими государствами, увеличения взаимных поездок, реализации совместных проектов и дальнейшего укрепления связей между народами.

"Таким образом, оба статуса этих двух городов - это важные, дополняющие друг друга инициативы, которые служат более широкому продвижению нашей общей истории, культуры и братских связей на международной арене", - отметил заместитель губернатора.

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