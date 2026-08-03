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Баку примет международный турнир по бадминтону

First News Media20:00 - Сегодня
Баку примет международный турнир по бадминтону

В Баку состоится международный турнир по бадминтону Azerbaijan Junior Open 2026.

Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе Федерации бадминтона Азербайджана, соревнования пройдут с 14 по 16 августа в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №13.

Наравне с азербайджанскими спортсменами, в турнире примут участие игроки из США, Ирана, Индии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии.

Главным судьей соревнований назначен греческий специалист Христос Евангелидис, а его заместителем станет Сабухи Гусейнов.

Призовой фонд турнира составит пять тысяч долларов (8500 манатов).

Согласно расписанию, опубликованному Европейской федерацией бадминтона, 13 августа состоится совещание представителей команд. Игровая программа же стартует 14 августа в 09:00 и завершится 16 августа финальными поединками, по итогам которых определятся призеры турнира.

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