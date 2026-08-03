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В японском зоопарке три львицы умерли из-за теплового удара

First News Media19:47 - Сегодня
В японском зоопарке три львицы умерли из-за теплового удара

В одном из зоопарков Токио погибли три львицы. Предварительной причиной смерти специалисты называют тепловой стресс, сообщили представители учреждения.

Первые симптомы недомогания у двух животных появились 18 июля — у львиц наблюдались потеря аппетита и снижение активности. В последующие дни число заболевших львов увеличилось до 10, после чего 23 июля зоопарк временно прекратил показы животных посетителям.

Несмотря на лечение, спасти всех хищников не удалось. 28 июля умерла трёхлетняя львица Муги, через три дня — 11-летняя Ичиго, а 2 августа — 15-летняя Луэна.

В зоопарке отметили, что окончательная причина гибели станет известна после завершения анализов. Однако результаты вскрытия показали у всех трех животных обезвоживание и полиорганную недостаточность, что может свидетельствовать о тепловом ударе.

Сейчас еще три льва находятся под наблюдением ветеринаров и получают необходимую помощь — им дают лекарства и воду, а также проводят лечение пролежней. Четыре животных уже восстановились, но пока остаются под контролем специалистов.

В настоящее время в токийском зоопарке содержатся 13 львов — пять самцов и восемь самок. В Японии с середины июля сохраняется сильная жара, а в некоторых регионах температура воздуха превышает 40 градусов.

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