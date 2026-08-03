 Число жертвами падения дрона на пляж в Геленджике достигло семи - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Число жертвами падения дрона на пляж в Геленджике достигло семи - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:30 - Сегодня
Число жертвами падения дрона на пляж в Геленджике достигло семи - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших при атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до семи человек.

Трое из погибших — дети. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным оперштаба, 40 человек получили различные травмы. В больницы госпитализировали 21 пострадавшего. По данным Минздрава, девять человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

16:15

Число погибших в результате падения беспилотника на Геленджик выросло до шести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них — дети", — написал он на платформе "Макс".

Число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них госпитализировали.

Источник: РИА Новости

15:40

При ударе дронов ВСУ по Геленджику погибли четыре человека, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших увеличилось до четырех", — написали власти региона на платформе "Макс".

Среди жертв атаки есть ребенок. Кроме того, пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних. Трем раненым потребовалась госпитализация, остальным оказали медицинскую помощь на месте удара.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева туда направили специализированную бригаду медицины катастроф. 

Глава региона ранее в понедельник заявил, что противник пытался атаковать гражданскую инфраструктуру. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. 

Источник: РИА Новости

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