SOCAR приобрела долю ITOCHU в проекте «Азери – Чираг – Гюнешли»

SOCAR приобрела долю участия корпорации ITOCHU в проекте «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании, подписаны соответствующие документы о приобретении доли участия, сделка купли-продажи осуществлена в соответствии с требованиями законодательства, внутренними нормативными правилами SOCAR, а также существующими регулирующими обязательствами по договору.

До процесса купли-продажи корпорация ITOCHU владела 3,65-процентной долей участия в проекте АЧГ. Таким образом, доля участия SOCAR в проекте АЧГ увеличилась с 31,65 процента до 35,3 процента.

«Проект АЧГ на протяжении многих лет вносит важный вклад в энергетическую безопасность нашей страны и региона. В то же время начало добычи первого свободного природного газа на блоке месторождений АЧГ в текущем году открывает новые возможности для будущего развития проекта и увеличения газового потенциала Азербайджана. Выражаем благодарность корпорации ITOCHU за роль, которую она на протяжении многих лет играла в реализации проекта, и за эффективное партнерство. Уверены, что проект и впредь будет успешно осуществляться на основе совместных усилий партнеров, высоких операционных стандартов и взаимного доверия», – отметил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Главный операционный директор корпорации ITOCHU, главный исполнительный директор подразделения «Энергетика и энергетические решения» Тэцуя Ямада сказал: «Став в 1996 году первой японской компанией, инвестировавшей в Азербайджан, ITOCHU за последние три десятилетия выстроила прочное партнерство с SOCAR посредством проекта АЧГ и других инвестиций в энергетическую сферу. АЧГ — чрезвычайно успешный проект, и наше решение о передаче SOCAR актива, которым мы владели на протяжении многих лет, отражает как развивающиеся стратегические приоритеты ITOCHU, так и наше обязательство по дальнейшему углублению партнерства с SOCAR. Поэтому данная продажа не означает уход ITOCHU из Азербайджана, а, напротив, знаменует начало нового этапа в нашем партнерстве. Азербайджан останется важным рынком для инвестиционной и торговой деятельности ITOCHU. Мы с нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего сотрудничества с SOCAR и совместной оценки новых бизнес-возможностей как в Азербайджане, так и на международных рынках».

Основанная в 1858 году корпорация ITOCHU является одним из крупнейших торговых и инвестиционных конгломератов Японии. Имея около 90 офисов примерно в 61 стране, ITOCHU осуществляет крупную инвестиционную и торговую деятельность по всему миру в таких сферах, как энергетика, полезные ископаемые, промышленные предприятия, автомобильная промышленность, химия, продукты питания, и других отраслях.