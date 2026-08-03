Турецкое судно атаковано дроном в Черном море: 4 раненых - ВИДЕО

В Чёрном море беспилотники атаковали судно Ro-ro NADHEZNA, перевозившее свежие фрукты и овощи из Турции в Россию.

В результате удара возник пожар, пострадали четыре члена экипажа, трое из которых — граждане Турции, сообщил haberler.com.

По имеющимся данным, судно следовало из турецкого Самсуна в российский Новороссийск. Инцидент произошёл около 16:30 по турецкому времени примерно в 30 морских милях от Новороссийска.

Капитан судна Ялчын Шахин заявил, что ответственность за атаку несёт украинская сторона. По его словам, при нападении было использовано шесть–семь беспилотников.

«Все живы, однако есть раненые. Мы ожидаем помощи», — сообщил капитан.

После удара экипаж приступил к тушению возникшего пожара. По информации турецких СМИ, российские военно-морские силы не смогли оперативно приблизиться к судну для оказания помощи из-за беспилотников, продолжавших находиться в районе происшествия.