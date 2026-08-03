Трамп призвал нефтяные компании снизить цены на топливо для потребителей

Президент США Дональд Трамп вновь потребовал от нефтяных компаний снизить стоимость топлива для населения.

Как он написал в своей соцсети Truth Social, обращение касается не только одной компании, а всего нефтяного сектора.

«Это касается и других нефтяных компаний… снизьте цены на нефть для потребителей (розничные цены!) сейчас же!» — заявил Трамп, комментируя интервью генерального директора американской нефтегазовой компании Chevron Майка Вирта.

Американский лидер также отметил, что Chevron ранее получила разрешение возобновить деятельность в Венесуэле. По словам Трампа, это открывает перед компанией возможности для получения значительных доходов.