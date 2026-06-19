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«Сильная Армения» потребует отстранить часть судей от иска об итогах выборов

First News Media16:55 - Сегодня
«Сильная Армения» потребует отстранить часть судей от иска об итогах выборов

Блок «Сильная Армения» российского предпринимателя Самвела Карапетяна подаст ходатайства, чтобы ряд судей Конституционного суда не принимали участие в рассмотрении иска блока о признании итогов выборов недействительными. Об этом сообщил адвокат Арам Вардеванян.

«В составе Конституционного суда есть судьи, участие которых мы считаем невозможным. Не раскрою на данном этапе [о ком идет речь], многие это знают <...> Будут соответствующие ходатайства, и находим, что судьи КС большинством голосов обязаны дать ответ», - сказал он.

Двое из восьми судей КС, а именно Артак Зейналян и Владимир Варданян, в свое время были депутатами фракции премьер-министра Никола Пашиняна. Зейналян в 2018-2019 годах также был министром юстиции в правительстве Пашиняна.

Ранее блок «Сильная Армения» подал иск в Конституционный суда Армении с требованием признать недействительными итоги парламентских выбор 7 июня. В соответствии с избирательными нормами Конституционный суд Армении обязан принять решение по заявлению на аннулирование итогов парламентских выборов в течение 15 дней. Ранее глава ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что в случае, если обращение будет отклонено, то комиссия начнет распределение мандатов согласно результатам выборов. По его словам, процесс займет около недели, в таком случае парламент нового созыва проведет первое заседание 2 августа.

По итогам голосования на состоявшихся 7 июня парламентских выборах, по предварительным данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна набрала 49,7456% голосов, блок Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,2710%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» - 9,9231%. Выступая в парламенте 16 июня, Пашинян назвал «легитимным правом Армении» лишение представителей оппозиции, прошедших по итогам голосования в парламент, «возможностей для дальнейшей политической деятельности».

Источник: ТАСС

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