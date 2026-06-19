Трамп: Иран обречен и находится в отчаянии

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не получит «ни центра» от США.

Соответствующую публикацию Трамп сделал в социальной сети Truth Social.

«Не мы пошли на встречу из-за отчаяния, а Иран. Они обречены! Мы выдержим эти 60 дней. Они не получат никаких денег - ни цента!» - подчеркнул он.

Американский лидер также утверждает, что «война ослабила Иран»: «У него больше нет ни военно-воздушных сил, ни военно-морского флота, ни средств противовоздушной обороны, ни радаров - практически ничего не осталось, и тем не менее Дуракраты (так он называет демократов – ред.) утверждают, что сейчас Иран живет лучше, чем четыре месяца назад. Можете себе представить, что такое вообще сходит им с рук? Какими же глупыми могут быть некоторые люди», - написал Трамп.