Ральф Хорлеман завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Германии Ральфа Хорлеманна в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане, сообщает пресс-служба МИД АР.

В ходе встречи была подчеркнута важность развития политического диалога, торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сферах энергетической безопасности, «зеленой» энергетики, транспорта и коммуникаций, образования, здравоохранения и в культурно-гуманитарной сфере.

Стороны обсудили имеющийся потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. В данном контексте было обращено внимание на важность поощрения связей между бизнес-кругами Азербайджана и Германии.

На встрече также обсуждались текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу Ральфу Хорлеманну успехов в его дальнейшей деятельности. Посол Ральф Хорлеманн выразил благодарность за поддержку, оказанную ему в период его деятельности в Азербайджане.