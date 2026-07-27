Утверждены изменения в сроках пребывания иностранцев в Азербайджане

Утверждены изменения, связанные со сроком временного пребывания иностранцев в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Миграционный кодекс, а также в законы «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине».

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, административные процедуры, связанные с продлением срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, будут электронизированы.

Так, решение о продлении срока временного пребывания после оплаты госпошлины будет размещаться в электронном кабинете заявителя в Информационной системе электронного правительства и направляться на адрес его электронной почты. Наряду с этим, будет обеспечено утверждение содержания решения, его оформление электронной подписью и уточнение правовых основ электронных услуг.

Изменением, внесенным в Миграционный кодекс, определено дополнительное основание для отказа в продлении срока временного пребывания. Так, непредставление одного или нескольких документов, предусмотренных статьей 41.1 Миграционного кодекса, также фиксируется в качестве основания для отказа.

Согласно изменению в закон «О государственной пошлине», пошлина за повторную выдачу решения о продлении срока временного пребывания не предусматривается.

Решения о продлении срока временного пребывания, выданные до дня вступления закона в силу, сохраняют юридическую силу до истечения указанного в них срока.

В случаях утери, уничтожения, приведения в негодность этих документов или изменения данных в документах, удостоверяющих личность иностранца и лица без гражданства, они будут оформляться в электронном порядке, передаваться в Информационную систему электронного правительства для размещения в электронном кабинете заявителя, а также отправляться на адрес его электронной почты.

В этих случаях уплата государственной пошлины за повторное оформление решения требоваться не будет.