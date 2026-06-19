ЕС выделил Армении €34 млн на преодоление последствий российских ограничений

Еврокомиссия сообщила о выделении Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений, введенных Россией в отношении армянской продукции.

«Европейская комиссия сегодня выделила Армении €34 млн для смягчения последствий торговых ограничений России для частного сектора. <...> Эта финансовая помощь является первым траншем комплексного пакета поддержки, объявленного президентом [Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен, который включает упрощение торговых процедур и меры солидарности для укрепления экономической устойчивости Армении», - говорится в заявлении пресс-службы делегации ЕС в Армении.

Также отмечается, что сферы, пострадавшие от торговых ограничений, «включая агропродовольственный сектор, цветоводство и другие экспортно ориентированные сектора, получат дополнительную поддержку в рамках инициатив по упрощению торговых процедур и целевых программ по расширению доступа на рынок».

15 июня глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила журналистам, что Евросоюз подготовит программу поддержки Армении в ответ на экономические ограничения со стороны РФ, а также отправит свою миссию советников для поддержки Еревана.

Ранее российская сторона ограничила ввоз в страну целой линейки армянской продукции - от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей и фруктов - из-за выявленных нарушений.

Источник: ТАСС