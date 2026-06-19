Трамп заявил, что ему приходится держать Нетаньяху «в здравом уме»

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но ему приходится принимать меры, чтобы тот оставался «в здравом уме».

В интервью порталу Axios его попросили описать отношения с израильским лидером. «Они хорошие, но нам нужно держать его немного в здравом уме», - ответил американский лидер.

Ранее он неоднократно допускал нецензурную брань в адрес Нетаньяху как в личных разговорах с ним, так и в своих интервью. Он объяснял это недовольством тем, что обострение боевых действий Израиля против шиитской организации «Хезболла» в Ливане может сорвать сделку между США и Ираном.

Источник: ТАСС