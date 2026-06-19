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И партия Царукяна потребовала аннулировать итоги выборов

First News Media18:01 - Сегодня
И партия Царукяна потребовала аннулировать итоги выборов

Партия «Процветающая Армения» обратилась в Конституционный суд, требуя признать итоги парламентских выборов в стране недействительными и назначить повторное голосование.

Как сообщил адвокат Арам Орбелян журналистам, партия считает, что в ходе избирательного процесса были допущены многочисленные нарушения, включая использование административного ресурса, внешнее вмешательство в пользу партии «Гражданский договор», а также возбуждение уголовных дел и кампанию по дискредитации оппозиции.

«Апогеем стало то, что были распространены видеоматериалы из паспортно-контрольного пункта «Звартноц» с участием второго президента Армении Роберта Кочаряна. Это свидетельствует об использовании административного ресурса», – сказал Орбелян.

Юрист отметил, что это первый случай в истории Армении, когда влияние нарушений на исход выборов математически доказано.

Он пояснил, что после пересчета голосов были опубликованы данные, согласно которым партия «Процветающая Армения» преодолела 4%-й порог, однако после признания результатов голосования на двух избирательных участках недействительными ей не хватило около 150 голосов для прохождения в парламент.

«На парламентских выборах действует 4%-й барьер. В данном случае имеются конкретные данные, показывающие влияние нарушений на конечный результат», – отметил Орбелян.

Ранее партия «Крылья единства», блоки «Сильная Армения» и «Армения» также обратились в Конституционный суд с требованием признать недействительными итоги парламентских выборов.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9231% (144 983 голоса). Партия «Процветающая Армения», которая на определенном этапе подсчета голосов рассматривалась как потенциальный участник нового парламента, в итоге получила 58 287 голосов (3,9893%) и не смогла преодолеть установленный законом 4%-й проходной барьер.

В новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в Основной закон страны.

Источник: Sputnik Армения

 

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