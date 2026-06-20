В Китае парапланерист повис на строительном кране - ВИДЕО

В китайском городе Наньчун провинции Сычуань пилот параплана оказался заблокирован на большой высоте после того, как во время полета случайно запутался в строительном кране.

Местные экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия для проведения спасательной операции.

Для эвакуации спортсмена пожарные развернули масштабную высотную операцию. Спасатели использовали ковш экскаватора и раздвижную лестницу максимальной длины, чтобы добраться до застрявшего пилота и безопасно освободить его из металлических конструкций.

Власти региона официально подтвердили, что спасательная операция завершилась успешно. Пилот был благополучно спущен на землю, его жизни и здоровью ничего не угрожает.