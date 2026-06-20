Делегация Ирана посетит Швейцарию, чтобы потребовать выполнения меморандума

Иранская делегация отправится в ближайшее время в Швейцарию, чтобы потребовать выполнения положений заключенного с США меморандума. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Поездка, запланированная на пятницу, была отменена в связи с цифровым подписанием меморандума о взаимопонимании президентами двух стран и утратила свою необходимость. Теперь эта поездка осуществляется с целью контроля и отслеживания выполнения обязательств другой стороной, поскольку главным критерием оценки любого соглашения является этап его исполнения», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Отмечается, что иранская делегация направится в Швейцарию в субботу в самое ближайшее время.

Источник: ТАСС