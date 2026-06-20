В российском Краснодаре совершено нападение на посетителей ТЦ West Mall

В Краснодаре совершено вооруженное нападение на посетителей МФЦ в торговом центре "West Mall". В результате атаки одна женщина погибла, еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель по имени Григорий. Он вошел в помещение, привел в действие самодельное устройство пиротехнического типа и напал на людей с холодным оружием. Очевидцы смогли самостоятельно обезвредить злоумышленника и передали его полиции. По предварительным данным, подозреваемый работал в строительном магазине и в последнее время высказывал суицидальные мысли.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, мотивы действий нападавшего устанавливаются. Администрация торгового центра West Mall объявила о временном закрытии комплекса.