В Аргентине 14-летний футболист скончался после удара мячом в грудь

В Аргентине 14-летний футболист Бенджамин Валентин Донофрио скончался после того, как во время матча мяч попал ему в область груди.

Подросток выступал за команду "Club Atlético Sarmiento" города Ла-Банда. Во время любительской игры он получил сильный удар мячом в грудь, после чего с криком упал на газон. Через несколько секунд Донофрио поднялся на ноги, однако затем снова упал, и у него начались судороги. По дороге в больницу у мальчика зафиксировали остановку сердца и дыхания. Его доставили в реанимационное отделение, но спасти жизнь спортсмену не удалось.

Медицинские специалисты предполагают, что у Донофрио произошло сотрясение сердца — редкое состояние, при котором механический удар в левую часть груди вызывает нарушение ритма. По данным журналистов, чаще всего жертвами этого состояния становятся спортсмены. Прокуратура назначила проведение судебно-медицинской экспертизы для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем у погибшего.