Суд против жены премьера Испании: Бегонье Гомес запретили выезд из страны и изъяли паспорт

Судья Хуан Карлос Пейнадо принял решение начать судебное разбирательство в отношении жены председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес. В документе суда согласовано начало слушаний по существу против обвиняемых.

Супругу премьер-министра подозревают в растрате, использовании связей, незаконном присвоении товарного знака и коррупции в бизнесе. В качестве меры пресечения судья постановил изъять у Гомес паспорт и запретил ей покидать территорию Испании. Расследование проводилось по нескольким направлениям: предполагаемое использование связей в интересах предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса, деятельность Гомес в Мадридском университете Комплутенсе, незаконное присвоение программного обеспечения кафедры этого вуза, а также назначение Кристины Альварес советницей Гомес.

Прокуратура ходатайствовала о закрытии дела и предупредила, что будет добиваться оправдательного приговора. В свою очередь крайне правая ассоциация Hazte Oír, подавшая иск, потребовала приговорить Гомес к 24 годам лишения свободы.