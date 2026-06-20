Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Президент США Дональд Трамп во время одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является поклонником Украины, сделав исключение лишь для украинских женщин.

Об этом стало известно из книги "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump", авторами которой выступили журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Суон.

В публикации приводятся прямые слова американского лидера: «Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс "Мисс Вселенная"». Помимо этого, авторы книги утверждают, что Трамп дал специфическую оценку своим взаимоотношениям с украинским руководством. В частности, свою публичную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским он охарактеризовал как эпизод «великого телевидения».

Книга подробно описывает кулуарные обсуждения внешнеполитического курса США и внутреннюю кухню Белого дома в период президентства Трампа. Официальных комментариев со стороны администрации президента по поводу опубликованных цитат пока не поступало.