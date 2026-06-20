В Мярдякане нечистоты сливают прямо на пляж Malibu? - ВИДЕО

На горячую линию Baku TV поступила жалоба от граждан о сливе сточных вод на территории пляжа Malibu в поселке Мярдякан. По словам заявителей, данная ситуация продолжается долгое время и создает угрозу для экологии и здоровья людей в летний сезон.

В связи с этим в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что вопрос был изучен совместно с Государственной службой контроля за использованием и охраной вод. По данным ведомства, вытекающая из труб вода не имеет канализационного или бытового происхождения, а является грунтовой. В настоящее время вблизи пляжа ведутся строительные работы, в ходе которых на поверхность вышли подземные воды. Для обеспечения безопасности инженерных работ и предотвращения затопления котлованов эти воды выводятся за пределы строительной площадки.

В ведомстве также отметили, что еще до публикации жалобы в медиа сотрудники структуры взяли пробы этой воды для лабораторного анализа. Результаты экспертизы подтвердили, что показатели соответствуют характеристикам грунтовых вод, а следов бытового или фекального загрязнения обнаружено не было.