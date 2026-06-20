Спецпосланник Трампа едет в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сейчас направляется в Швейцарию для участия в переговорах с делегацией Ирана, а зять Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер уже находится там.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Как заявил мне американский чиновник, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров с Ираном о потенциальном соглашении по ядерной программе», - написал он в X.

«Американский чиновник сказал, что посланник Трампа Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии», - добавил Равид.