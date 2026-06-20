Неизвестные открыли огонь по толпе в Чикаго: ранены не менее 13 человек - ВИДЕО

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе людей, в результате чего были ранены не менее 13 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в пятницу примерно в 23:00 по местному времени. Двое злоумышленников из проезжавшего мимо красного внедорожника открыли огонь по большой группе людей, находившейся в районе Принстон-Парк. Один из пострадавших, 26-летний мужчина, госпитализирован и находится в критическом состоянии. Нападавшие скрылись с места происшествия, правоохранительные органы начали расследование.