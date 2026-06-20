Израильские военные сообщили о гибели четырех солдат на юге Ливана

Четверо израильских солдат были убиты на юге Ливана в пятницу перед рассветом в результате попадания воздушного объекта в их танк.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильских СМИ, среди погибших -- командир бронетанкового батальона и три солдата.

Израильский гостелеканал Kan TV сообщил, что инцидент произошел в районе деревни Кфар-Тибнит, добавив, что ЦАХАЛ выясняет, был ли поразивший танк объект беспилотником со взрывчаткой, запущенным «Хезболлой».

В отдельном заявлении ЦАХАЛ сообщила, что в ходе другого инцидента на юге Ливана позднее в пятницу беспилотник со взрывчаткой, запущенный «Хезболлой», тяжело ранил израильского офицера, еще четыре солдата получили легкие ранения.

После этих инцидентов ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» в нескольких районах южного Ливана.

По данным центра по чрезвычайным ситуациям при ливанском Минздраве, по меньшей мере 18 человек погибли в результате серии израильских авиаударов в пятницу утром по жилым кварталам в районе Набатия на юге Ливана.

Источник: Синьхуа