Министр нацбезопасности Израиля: «Весь Ливан должен сгореть»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что «весь Ливан должен сгореть», после того как израильские военные сообщили о гибели четырех своих солдат на юге страны в четверг.

«За каждую слезу израильской матери должны заплакать тысячи ливанских матерей», — написал Бен-Гвир в своем посте в социальной сети X.

Израильские военные сообщили, что солдаты погибли «в бою», когда их танк был подбит во время операции в районе Кфар-Тебнит. Ведомство назвало имя одного из погибших — это 32-летний подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, командир 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады.

В пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате «удара беспилотника со взрывчаткой» на юге Ливана также был тяжело ранен офицер резерва, а еще четверо получили легкие ранения.

Ночью ЦАХАЛ нанес удары по всему югу Ливана, атаковав, по его заявлению, боевиков и инфраструктуру «Хезболлы». По имеющимся данным, на сегодняшнее утро в результате этих ударов погибли 18 человек.

Это произошло всего через несколько дней после того, как лидеры США и Ирана подписали первоначальное соглашение, направленное на прекращение иранской войны. Согласно условиям временной сделки, обе стороны и их союзники обязаны приостановить любую военную деятельность, в том числе в Ливане.

«При всем уважении к американцам, Израиль должен дать понять всему миру, что кровь наших сыновей и безопасность наших граждан — это не то, чем можно пожертвовать», — отметил Бен-Гвир в своем посте в пятницу.

В мае Бен-Гвир уже вызывал волну критики после того, как опубликовал видеозапись, на которой он издевается над задержанными активистами флотилии «Сумуд», пытавшимися доставить гуманитарную помощь в Газу.

На видео запечатлено, как министр отчитывает задержанных и размахивает большим израильским флагом, пока активистов заставляют стоять на коленях со связанными за спиной руками.

«Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева», — говорит он на кадрах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил тогда, что поведение Бен-Гвира в отношении активистов «не соответствует ценностям и нормам Израиля».

Источник: Euronews