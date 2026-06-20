Отец азербайджанца, раненного дроном в Москве, рассказал об обстоятельствах инцидента — ВИДЕО

В результате падения обломков дрона на московский рынок «Садовод» в ходе массированного удара Украины 18 июня получили ранения граждане Азербайджана — жители села Кичик Дахна Шекинского района Ислам Сулейманов и Эльнур Набиев.

Они были помещены в московскую больницу №36. В настоящее время Э. Набиев отпущен домой, лечение же И. Сулейманова продолжается в больнице.

Как отметил Габиль Сулейманов, отец Ислама, его сын уже определенное время находится в Москве на заработках. Он сообщил, что в результате инцидента с дроном его сын получил многочисленные ранения. «Дрон упал рядом с ними, когда они пришли на рынок для вывоза товара, но охрана их не пропустила. И когда они переходили дорогу, снаряд упал рядом с ними», — сказал Г. Сулейманов.

Он отметил, что разговаривает с сыном по видеосвязи, и тот успокаивает близких, говоря, что чувствует себя хорошо.

«Но мы чувствуем, что ему нехорошо. Он не может есть. На нем много ран: на груди, на лице, в области головы, можно сказать, на всем теле. У него лопнула барабанная перепонка. Он молодой, имеет семью, у него двое малолетних детей, Аллах пожалел его, не стал убивать», — сказал отец раненого азербайджанца.

Источник: Baku.tv